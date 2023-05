"Hace años no me pasaba": Daniela Castro relata la razón por la que terminó hospitalizada

27 may. 2023 - 18:28 hrs.

Daniela Castro generó preocupación en sus seguidores luego de subir fotos hospitalizada el reciente viernes 26 de mayo. La influencer sufrió una descompensación producto de una crisis de pánico, como ella misma relató en sus redes sociales.

A través de las historias de su Instagram, Daniela Castro contó el difícil momento de salud que vivió y que la llevó a la urgencia. "Cuando el estrés, cansancio, penas y autoexigencia pasan la cuenta", partió escribiendo la ex MasterChef.

No es la primera vez

"Me vino una crisis de pánico horrible", explicó Castro sobre la razón por la que llegó a urgencias. "Ya estoy mejor por suerte, lo comparto porque son muchas las personas que viven esto y yo soy una más", agregó junto con fotos en una cama de hospital.

La cocinera explicó a su vez que no es la primera vez que le ocurre, pero que llevaba un tiempo sin dicho problema. "Hace años no me pasaba esto. Estaba tan contenta y tranquila y pam! El cuerpo necesitaba eliminar la tensión que ni yo sabía que tenía y al parecer era mucha", señaló antes de ser dada de alta.

