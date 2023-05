María Jimena Pereyra revela lo que pasó con Carolina Soto: ¿Por qué se distanciaron?

26 may. 2023 - 20:00 hrs.

Esta semana, la cantante María Jimena Pereyra ofreció una entrevista donde reveló algunos detalles de los momentos más difíciles que ha tenido que atravesar en su vida, así como su relación con Carolina Soto, su compañera en el programa “Rojo”, con quien mantenía una fuerte amistad.

Oriunda de La Plata, Argentina, Pereyra saltó a la fama con el tema promocional de la telenovela “Abigail”. Posteriormente, en Chile se hizo famosa en 2003 por ser la ganadora del programa de talentos “Rojo, fama contrafama”, en el cual conoció a Carolina Soto, quien quedó en tercer lugar.

Asimismo, la cantante argentina también relató los problemas que ha enfrentado con Tania García, con quien formalizó su relación en 2018 en un Acuerdo de Unión Civil.

La relación de María Jimena Pereyra con sus suegros

Inicialmente, la intérprete del tema “Si me vas a abandonar” ofreció algunos detalles de la complicada relación con sus suegros, por lo que tuvieron que cortar toda comunicación con el padre y la madre de Tania cuando comenzaron su relación, dijo en un programa de CHV.

"Cuando Tania le cuenta de la relación que tenía conmigo, en la cual se sentía feliz, le dijo que tenía muchas ganas de que me conociera. Él respondió con un tajante: ‘No, no quiero saber de Jimena. No me interesa tu vida, y mientras tú sigas con una relación así, no quiero que me cuentes nada. No te quiero ver’", reveló.

¿Por qué se distanció de Carolina Soto?

También ahondó sobre el distanciamiento entre ella y Carolina Soto, que habría sido provocado por unos comentarios que hizo Carolina, que le parecieron discriminatorios. A pesar de esto, en 2018 retomaron la comunicación.

“Cuando yo terminé mi relación anterior, Caro hizo algunos comentarios con respecto a mi nueva pareja que fueron bien desafortunados y discriminadores. Yo traté de entenderlo, porque ella era también amiga de mi expareja", explicó.

"Yo le dije: ‘No me molesta que sigas esta amistad, pero mantén respeto por mi nueva vida’. Por eso tuvimos un distanciamiento, (Carolina Soto) habló pésimo”, afirma la cantante.

