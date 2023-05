Sonriente y con nueva imagen: Así luce Pamela Leiva al aplicarse ácido hialurónico en los labios

26 may. 2023 - 19:00 hrs.

La comediante Pamela Leiva sigue dando de qué hablar y pasó de parecer un “Ángel de Victoria's Secret” a inyectarse los labios. Los detalles de este nuevo tratamiento estético fueron revelados en la cuenta de TikTok del doctor Joaquin Navarro.

Leiva recurrió a inyectarse ácido hialurónico para el aumento de los labios, ajustándolos a unas proporciones definidas. En el video compartido en redes, se ve a Pamela mientras le aplican el líquido y luego empieza a sonreír haciendo muecas con ojos y cejas.

Los comentarios en el video estuvieron a favor y en contra del tratamiento estético. Algunos afirman que no necesita ningún retoque y otros apoyan la decisión.

“Pamela, no es necesario que cambies tu rostro para la tele, eres muy linda natural”, escribió uno de los usuarios de TikTok en la cuenta @drjoaquincl. Otro señaló: “Quedó hermosa, se ve muy natural”.

“Eres bonita de cara, para qué hacerte we... después se ven mal y rara de cara”, consideró una usuaria.

Pamela Leiva recurre a los retoques

No es la primera vez que Pamela Leiva recurre al uso del ácido hialurónico para engrosar sus labios. En febrero de 2021 contó en sus redes sociales que se sometería a esa intervención estética en su rostro.

En esa oportunidad, la exintegrante del reality “1810" compartió en su Instagram todo el procedimiento al que se sometió en una clínica. "Me puse hoci. Me encantó como quedó", bromeó en ese momento.

Dos años después vuelve a inyectarse los labios con la intención de aumentarlos y confirma que siempre está dispuesta a alguna intervención si esta la hará sentir mejor. Así lo ha dicho en algunos post de sus redes cuando se refiere a operaciones o tratamientos estéticos.

“Cada una conoce su límite... yo conozco el mío. Me han ofrecido a mí después de Viña hacerme alguna cirugía estética, operarme los brazos, arreglarme mi poto, hacerme más cintura... Pero yo me gusto así como estoy y he dicho a todo que no (...) no necesito mas bisturí... jajajaja, por ahora. (No quiero ser cínica y decir de estas aguas no beberé). Pero amoras mías, las invito a encontrar el límite de ustedes", escribió en abril la humorista.

