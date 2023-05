"No se imaginan la alegría": Claudia Conserva anuncia que superó el cáncer a casi un año de su diagnóstico

26 may. 2023 - 11:20 hrs.

La conductora de televisión Claudia Conserva reveló que logró "vencer" al cáncer de mama triple negativo, el cual le fue diagnosticado en junio del 2022.

Esta revelación la hizo a través de su documental "Brava", que se emite por TVN, en el cual mostró su última quimioterapia y la operación en que le extrajeron la última parte del tumor que se alojaba en su seno derecho.

Claudia Conserva superó el cáncer

"Habrá un patólogo dentro del pabellón, para ver si sacaron toda la zona con cáncer. La biopsia se demora una semana", explicó, antes de su cirugía.

Tras la operación, de la cual Claudia era consciente que podía tener resultados cruciales, la animadora hizo una reflexión y sentenció que "me aferré a la medicina y a mi disciplina. Siento que había hecho todo y ya no dependía de mí. Confié y dije 'uno tiene que pensar que lo lógico, que es que saliera bien'... aunque podía salir mal".

Claudia Conserva reveló que su cuerpo no tiene células de cáncer

“Sabía que era muy importante qué dijera la biopsia durante la cirugía, y cuando terminó me dijeron que habían logrado sacar el tumor. El patólogo presente dijo que no había cáncer, pero mi esperanza era que coincidiera con los resultados", agregó, mientras estaba a la espera del informe de la biopsia, el cual le comunicó que no le quedaban células cancerosas.

"Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen restos de cáncer (...) Estoy libre de cáncer. No se imaginan la alegría. Estamos libres de cáncer. Estoy muy contenta. ¡Gané!", celebró.

"No se imaginan la alegría de meditar y poder felicitar y contarle a cada uno de mis órganos que valió la pena, que todo el esfuerzo dio un resultado positivo. Es una noticia maravillosa y estoy muy contenta. ¡Gané, gané, gané!", complementó.

