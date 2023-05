Antonia confiesa que Gaspar es hermano de Pedro Ramírez en "Hijos del Desierto"

25 may. 2023 - 23:30 hrs.

Un impactante momento se vivió en el capítulo de "Hijos del Desierto" emitido este jueves 25 de mayo.

Luego de que Cornelius Bormann (Marcelo Alonso) asesinara a Eloy Zapata (Roberto Farías) para evitar que violara a Antonia Williams (Paola Volpato), ella se confesó con él.

"Gaspar es hermano de Pedro"

Cornelius le preguntó en qué estaba metida, ante lo que ella confesó que hizo un trato con Eloy para que matara a Cárdenas y a Pedro Ramírez (Gastón Salgado).

"Todo esto está pasando por una niña que no es tu nieta", dijo Cornelius, ante lo que Antonia le reveló su mayor secreto.

"Gregorio (Fransisco Melo) recogió a Gaspar en el norte después de una matanza de obreros y me lo trajo como un regalo a Valparaíso. Tenía 4 años cuando llegó y Gaspar no sabe nada, no tiene recuerdos", comenzó diciendo.

Luego Antonia confesó: Gaspar "no sabe que su familia fue asesinada y no sabe que tiene un hermano vivo en Valparaíso. Gaspar es hermano de Pedro Ramírez".

"O te mueres o te meten en la cárcel"

Posteriormente, Antonia le explicó a Cornelius que no pudo irse con él a Hamburgo porque cuando Gregorio se enteró de que se irían a Alemania, la amenazó con contarle toda la verdad a Gaspar.

"Me imagino que no vas a matar a la mitad de Valparaíso para ocultar ese secreto", exclamó Cornelius.

Pese a que ella aseguraba que todo lo hace para proteger a su hijo, Cornelius fue enfático en expresar que tiene dos opciones: "O te mueres o te meten en la cárcel, y de las dos maneras no vas a seguir viendo a tu querido Gaspar".

