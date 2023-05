"Me vino a visitar": Vanesa Borghi publica video de un colibrí en el patio de su casa tras fallecimiento de su hija

25 may. 2023 - 11:05 hrs.

El pasado domingo 21 de mayo, Vanesa Borghi confirmó que su embarazo de 6 meses tuvo que llegar a término anticipadamente, falleciendo su hija, Clara, a las horas después de nacida.

"Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sinfín de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza", fue parte del comentario que hizo Vanesa al comunicar el deceso de su bebé.

"Me vino a visitar Clara"

En horas de la tarde de este miércoles 24 de mayo, Vanesa Borghi subió una historia a sus redes sociales, un video grabando en el patio de su casa, relatando que se acercó un colibrí en medio del día gris.

"Ayer (martes 23 de mayo) me vino a visitar Clara o, al menos, fue lo que sentí... Justo estaba hablando con Noelia Borghi y apareció de la nada en ese día gris...", escribió sobre el clip, en el que se aprecia el ave volando.

La leyenda del colibrí

Cabe precisar que en la cultura popular existe una leyenda en torno al colibrí y la muerte de un ser querido, que se ha extendido a lo largo de los años.

De acuerdo a Serviflor Funeral, cuando alguien muere, el alma se desprende del cuerpo y descansa en una flor. En la planta, espera pacientemente, purificándose, perfumándose, conectándose con la tierra que la vio nacer.

En este sentido, luego llega un colibrí y la descubre entre los pétalos. Si el ave "la elige", la recoge y la lleva hasta el paraíso, donde descansa eternamente,

Luego de lo anterior, el colibrí regresa donde sus familiares, simbolizando que el alma de la persona fallecida se encuentra descansando feliz.

