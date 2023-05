"No puede ser": Vale Roth revela predicción de Belén Mora en sus 37 semanas de embarazo

25 may. 2023 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

La bailarina e influencer, Valentina Roth, acaba se encuentra en la etapa final de su embarazo y aprovechó de revelar una curiosa predicción que le hizo la comediante Belén Mora.

La exchica reality espera a su primera hija junto a Miguel de la Fuente y recientemente contó públicamente que ya cumplió 37 semanas de gestación, por lo que la bebé podría nacer en cualquier momento.

La predicción

“Según la ‘Belenaza’, que la amo, tendré a la Antonia el viernes y no puede ser el viernes”, indicó Vale Roth en sus historias de Instagram.

En tanto, añadió que “Miguel (su esposo) no está, se va a Calama, y mi mamá se va a Pucón. Pero no, yo creo que no, porque este jueves cumplo recién 37 semanas e insisto en que la voy a tener el 6 de junio”.

“¿Saben por qué no va a nacer esta semana? Porque las contracciones son muy abajo, cuando se me pone la guata dura, es acá, muy arriba”, comentó.

“Me han dicho que tiene que doler abajo. Todavía no se encaja, supuestamente. Yo quiero que nazca de las 38 semanas para adelante”, cerró la bailarina.

