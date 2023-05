"¿No me pensabai' dar la cara?": Carol enfrentará a Nacho por filtrar su foto íntima en 'Como la vida misma'

22 may. 2023 - 21:30 hrs.

El próximo capítulo de "Como la vida misma" se viene imperdible, y nos mostrará las repercusiones que tuvo Carol (Octavia Bernasconi) tras la filtración de su foto íntima en el colegio.

La joven tendrá su primer día de clases tras este lamentable evento, que tuvo un solo responsable, Nacho (Oliver Borner), quien viralizó la imagen privada que ella le había mandado por WhatsApp.

"¿No me pensabai' dar la cara?"

Mientras Carol estaba hecha un atado de nervios y arrepentimiento, Nacho estará sentado de lo más relajado en el patio con sus amigos, lo que colmará la paciencia de Bruno (Andrew Bargsted), quien lo confrontará por lo que le hizo a su amiga.

Pero no solo él le enrostrará lo que hizo. También Carol, quien se armará de valor y se lo topará justo en uno de los pasillos, ya que él no fue capaz de darle explicaciones al llegar.

Carol enfrentará a Nacho

"¿Así que no me pensabai' dar la cara?", le dirá el personaje de Bernasconi a Nacho, quien quedará con un semblante de sorpresa, puesto que no se esperaba este encuentro.

Por otra parte, Octavia (Ingrid Cruz) se arrepentirá por no haber ido al show teatral de su hijo Benjamín (Alexander Tobar), por lo que se propondrá pasar más tiempo con él.

Con esta idea en mente, lo invitará a su casa a comer, aunque algo levantará las sospechas del pequeño mientras ponen la mesa. "¿Por qué hay tres puestos, si somos dos no más?", le dirá Benja a su madre.

Benja quiere saber quién es el tercer invitado a la mesa

La respuesta a esta pregunta y la explicación de Nacho a Carol, la conoceremos en el próximo capítulo de "Como la vida misma", teleserie que se emite de lunes a viernes por las pantallas de Mega a partir de las 20 horas.

Revisa el avance

