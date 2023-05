"Tenemos un angelito que nos cuidará por siempre": Pareja de Vanesa Borghi tras perder a su hija

21 may. 2023 - 15:00 hrs.

Vanesa Borghi, la modelo y presentadora de televisión, anunció la mañana de este domingo que su hija Clara Garcés, fruto de su relación con el ingeniero comercial, Carlos Garcés, falleció.

Cabe recordar que durante el mes de mayo, la argentina, nacionalizada chilena, informó que había estado hospitalizada por más de dos semanas debido a complicaciones en su embarazo.

El anuncio fue realizado en un post conjunto entre las cuentas de Instagram de ambos, en el cual mostraron un video con fotografías del proceso de embarazo de Borghi y de Clara recién nacida. Todo esto acompañado de una larga despedida a la bebé.

¿Qué dijo Carlos Garcés?

Tras postear en Instagram la mencionada publicación, el ingeniero comercial dejo un comentario que comenzó apuntando a que "nadie es experto en su dolor…"

"Nos diste los 6 meses más lindos de nuestras vidas, ya sabremos por qué viniste por tan poco, pero también sabemos que ya tenemos un angelito que nos cuidará por siempre", agregó.

Dicho comentario fue respondido con palabras de apoyo de parte de sus cercanos, quienes le escribieron cosas como: "Un abrazo gigante primo... muchas preguntas, pocas respuestas ... Solo muere quien se olvida, ella vivirá siempre con ustedes... fuerza, paz y luz"; "Un abrazo gigante con mucha fuerza. Mucho amor para ustedes"; "Pucha Carlitos lo siento mucho, les mando un montón de cariño y fuerza, abrazo fuerte"; entre otras palabras dedicadas a la pareja.

¿Qué decía el post en que dieron la noticia?

En la mencionada publicación de Instagram, Borghi expresó que "mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza".

"Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable. Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos", agregó.

"Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado", siguió su mensaje.

Luego, enfatizó en que "cambiaste nuestra vida, de una manera más linda, más dulce, más amable. Llegaste a unirnos, a fundirnos en el amor infinito. Ya no somos los mismos".

"En situaciones como esta es difícil entender miles de cosas, solo que sé que de a poco tendremos que rearmarnos, pero no sé como", expresó la modelo.

"Gracias a todos"

En medio de su dolor, Vanesa Borghi agradeció "a todos los que han estado brindándonos apoyo, buena energía. Familiares, amigos e incluso personas que no conocemos y me han contado sus experiencias y nos daban aliento".

"Agradezco profundamente a las matronas, enfermeras, doctores y todo el personal que más allá de su profesionalismo nos trataron con mucho cariño y fueron muy cercanos", afirmó.

Finalmente, cerró su mensaje diciendo "Descansa en paz Clara Garces Borghi (te extrañamos gordita)".

