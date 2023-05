"Una bomba": Periodista chileno en Argentina asegura que Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña tuvieron un romance

20 may. 2023 - 18:00 hrs.

La prensa de espectáculos de Argentina quedó sorprendida, después de que un periodista chileno revelara el antiguo rumor que involucra amorosamente a Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña en una relación.

Al parecer, este dato, que sería ampliamente manejado por la prensa de farándula chilena, era completamente desconocido para los trasandinos, quienes quedaron descolocados.

¿Cecilia y Benjamín?

Fue el periodista chileno Mario Solis, quien ha participado como panelista en diversos programas argentinos, el encargado de revelar el rumor en el programa trasandino “Intrusos”.

"En los años 2000, una información que maneja gran parte de la prensa chilena, es que en una gira de Teletón, hubo un romance de un par de noches entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña".

Este romance fugaz habría ocurrido antes de que Cecilia se casara con Carlos Menem, en mayo de 2001.

Ante esta información, los panelistas que acompañaban a Solis quedaron boquiabiertos, pues ambos chilenos también forman parte de la farándula del país trasandino, pero nunca antes habían sido vinculados amorosamente.

Las reacciones de la prensa no se hicieron esperar y titularon el rumor como "impensado" o "una bomba".

"A Cecilia le gustan las personas poderosas"

El periodista, además, especuló sobre las razones por las que esta información tampoco sería de conocimiento general entre los chilenos.

"A Cecilia le gustan las personas poderosas", elucubró Mario Solis. "Estas relaciones que no se vinculan con personas de poder, con figuras que no tienen un peso político o empresarial, no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. Y por eso en Chile, no le dan mayor difusión", añadió el comunicador.

