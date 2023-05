Coté López defiende las vacaciones con sus hijos en pleno año escolar: "Jamás les he exigido alguna nota"

17 may. 2023 - 14:00 hrs.

Los famosos del espectáculo chileno suelen realizar a través de sus redes sociales interacciones con sus fanáticos, con el objetivo de que ellos puedan acceder a información sobre ellos.

Bien sabe de esto María José "Coté" López, quien este martes 16 de mayo habilitó en su cuenta de Instagram la función de "preguntas y respuestas", permitiendo que sus seguidores le dejaran sus inquietudes.

La pregunta sobre sus hijos que molestó a Coté López

Una de las interrogantes que le dejaron a López fue acerca de su reciente viaje a México, el cual hizo con toda su familia, incluyendo sus hijos, en pleno año escolar.

"¿No te da lata que falten los niños al colegio por vacaciones? Yo ni para llevarlos al médico los dejo faltar", le dijo un seguidor, recibiendo una contundente respuesta de Coté.

"No me da lata, por el contrario, se lo merecen, obvio durante el resto del año no faltan nunca para así tener días para viajar...", escribió de entrada.

Luego, agregó que sus niños "jamás en la vida me han pedido ayuda para estudiar o para un trabajo, jamás les he exigido alguna nota... creo que tendrán una larga vida de adultos para estresarse".

A modo de cierre, López hizo una reflexión diciendo que "no me interesa que lo pasen mal de niños, si logran pasar de curso para mí es suficiente, quiero que sean felices, es muy triste ver niños estresados por no cumplir las expectativas de sus padres".

Cabe recordar que María José López y Luis Jiménez tienen cuatro hijos en edad escolar: las trillizas Isidora, Rebecca y Rafaella, y Jesús, el menor de la familia.

