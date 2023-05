"Una persona que busca dañarme": Maite Orsini desmiente supuesto intento de censura en contra de Daniela Aránguiz

17 may. 2023 - 09:15 hrs.

A comienzos de marzo estalló una polémica que parece estar lejos de terminar. En ese entonces, Daniela Aránguiz aseguró que la diputada Maite Orsini tenía una relación con su exmarido, Jorge Valdivia.

La panelista de televisión no se quedó ahí, además, acusó a la congresista de llamar por teléfono a un alto mando de Carabineros por una confusa detención contra el exfutbolista.

Lo anterior fue abordado por Orsini, aunque luego optó por no responder a los dardos de la exchica "Mekano". Eso hasta la noche del martes, cuando utilizó sus redes sociales para referirse a las últimas acusaciones en su contra por parte de Aránguiz.

"Una persona que busca dañarme"

"Durante los últimos meses, distintos medios de comunicación han publicado información completamente falsa sobre mi vida privada, sin siquiera corroborar conmigo u otra fuente vinculada", partió escribiendo la parlamentaria vía Instagram stories.

En la misma línea, agregó que "mi trabajo me impide estar desmintiendo una a una las mentiras que evidentemente vienen de una persona que busca dañarme a toda costa".

Asimismo, la diputada aclaró un nuevo rumor, el cual señala que habría llamado a Chilevisión para "bajar" la participación de Daniela Aránguiz en un programa de dicha casa televisiva.

Al respecto, indicó que "no creo en la censura previa y no he llamado a ningún canal de televisión para bajar entrevistados o pautar entrevistas"

Finalmente, sostuvo que "tampoco he recibido regalos de alfombras costosas, ni comparto departamento con nadie más que mi gata Cloe".

