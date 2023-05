"Estaba teniendo un infarto": Paty Cofré tuvo que ser intervenida de urgencia con un marcapasos

16 may. 2023 - 09:15 hrs.

La comediante Paty Cofré, del recordado programa de Mega "Morandé con Compañía", tuvo que ser sometida a una intervención médica, en la que le implantaron un marcapasos en su corazón.

Quien reveló esta información fue Mauricio Flores, amigo y colega de Paty, ya que la comediante casi sufrió un infarto cuando él le contó el drama que estaba viviendo su hija, Danika.

Recordemos que esta última sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), el cual la tuvo durante casi un mes en coma inducido en un recinto médico.

La intervención a Paty Cofré

En un programa de CHV, Mauricio Flores contó detalles de la reacción que tuvo Paty Cofré, luego que le contara sobre su situación familiar.

"Se vieron afectados mis compañeros de escena, como Gigi Martin y mi querida Paty Cofré, que ahí me quisiera detener un instante, porque la Patita, cuando supo lo de mi hija, lloró mucho. Y decía ‘por qué a una niña tan joven’, mi hija tiene 25 años, ‘le podía pasar una cosa así’", narró.

Flores explicó que Cofré sufrió "tanta amargura" que casi le vino un infarto. "Esa pena de haber llorado por mi hija, que yo se lo agradezco ese sentimiento tan lindo para conmigo y mi hija... Gatilló que estuvo a punto de darle un ataque, un infarto cardiorrespiratorio", lamentó.

"Yo no tenía idea que existen ese tipo de infartos y que la gente puede ser asintomática. Si ella, la Patita, no va al médico que le tocaba ese día, y que le empezaron a auscultar y no le encontraban el corazón... Y se dieron cuenta de que estaba teniendo un infarto, y la metieron inmediatamente y le pusieron un marcapasos", añadió.

Un marcapasos es un dispositivo electrónico que se coloca a la altura del corazón y ayuda a mantener la frecuencia de los latidos. Flores aseveró, concluyendo su historia, que Paty "se está recuperando".

