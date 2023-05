¡Hay nuevas fotos! Las imágenes oficiales que compartió la realeza de la nueva línea de sucesión

El pasado sábado 6 de mayo, el hijo de la difunta Reina Isabel ll, Carlos lll fue coronado y ungido como rey del Reino Unido.

Con esto, la línea de sucesión se ha modificado y el primero en seguirle es el príncipe William, para luego sus tres hijos George, Charlotte y Louis.

En la imagen se puede ver a tres generaciones: el rey Carlos lll en el trono con el príncipe Willian (el primero en la línea de sucesión), y el príncipe George que es el segundo en acceder al trono.

Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de la realeza que compartieron la imagen con el siguiente mensaje: “El Rey con el Príncipe de Gales y el Príncipe Jorge de Gales en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham el día coronación”.

The King with The Prince of Wales and Prince George of Wales in the Throne Room at Buckingham Palace on #Coronation Day.



📸 Hugo Burnand pic.twitter.com/h3H6RCIfS6