"Hay un meme sobre mí": Actor sorprende por su parecido con personaje animado de Toy Story

12 may. 2023 - 21:16 hrs.

El actor británico Will Poulter, reconocido por sus actuaciones en Guardianes de la Galaxia 3, Las Crónicas de Narnia y ¿Quién *&$%! son los Miller?, reveló en entrevista con Variety que lo han confundido nada menos que con un personaje de Toy Story.

El joven actor contó que lo confundieron con Sid, el niño malo que rompe los juguetes en la reconocida saga animada.

Ir a la siguiente nota

La confesión de Poulter

En la conversación con el medio mencionado anteriormente, el actor confesó que "un tipo en un urinario en Los Ángeles la semana pasada se volvió hacia mí y me dijo: 'Estás en Toy Story, ¿verdad?', y yo estaba como 'Bueno, eso fue animado. No quiero ser grosero'".

Respecto a que su parecido, indicó que "también aprecio que haya un meme rondando sobre mí: me vestí como Sid de Toy Story para la semana contra el acoso escolar. Así que podría decirse que no he ayudado a mi caso. Pero Toy Story salió en 1995. Tenía dos años. Y no lo estaban haciendo a través de la acción en vivo".

Instagram Will Poulter

Poulter también se refirió sobre cómo se siente volverse viral en las redes sociales.

"Es divertido: cuando las cosas van así en Internet, se pierde todo el contexto y uno grande habla de transformaciones de la noche a la mañana. La que se volvió viral en relación conmigo fue una foto mía en 'We’re The Millers' junto a una foto mía en Guardians. Hay literalmente 10 años entre esas dos imágenes, pero la gente ni siquiera se da cuenta", explica.

Todo sobre Tendencias