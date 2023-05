¿Un ex jugoso? Actitud de Marco provoca que Soledad termine su naciente romance con Alonso en "Como la vida misma"

11 may. 2023 - 21:11 hrs.

En el capítulo de este jueves de "Como la vida misma", Marco (Andrés Velasco) mostró "la hilacha" y se comportó como un ex bastante odioso o "jugoso", como decimos en Chile.

Lo anterior porque, gracias a la ayuda de su hijo Damián (Bastián Morales), dio con el trabajo de Alonso (Diego Muñoz), el nuevo pretendiente de su expareja Soledad (Sigrid Alegría).

¿Un ex jugoso?

Hasta la automotora donde trabaja Alonso llegó Marco, presentándose como el esposo de Soledad, pese a que se encuentran separados hace tiempo.

"¿Marido o exmarido?", le consultó Alonso a Marco tras oír esta frase, obteniendo una curiosa respuesta de él. "Hilemos fino, da lo mismo, viejo. Ante la ley, somos marido y mujer", indicó.

Marco siguió con sus comentarios, indicando posteriormente: "¿Tú tienes hijos? Tú puedes entender que puede provocar un trauma a los chicoquitos, que su mamá tenga un 'affaire' con un hombre que no sea su papá".

Marco interpelando a Alonso

"Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Porque si tú tienes un 'touch and go' con mi mujer, que para ti va a ser una canita al aire, para mi Damiancito va a ser súper difícil, porque él es sensible, es frágil, va a significar años de terapia. ¿Le vas a pagar tu el psicólogo acaso?", prosiguió.

Ante esta inesperada interpelación, Alonso solo atinó a decirle que estaba trabajando, echándolo de forma sutil de la automotora. Esa misma tarde se juntó con Soledad a tomarse un café, en donde hablaron de su naciente romance y de este curioso "contratiempo".

El personaje de Sigrid Alegría, conociendo el "show" que le hizo Marco a Alonso, y considerando además que su hijo Damián no aprueba este romance, decide finalmente cortar todo vínculo con él.

Sole terminó con Alonso

Revisa la escena

