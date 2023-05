"Trabajando en un sueño": Millaray Viera publica un sentido mensaje desde España

10 may. 2023 - 20:00 hrs.

En noviembre pasado, Millaray Viera decidió abandonar los proyectos que protagonizaba en la televisión chilena y cambiarle el rumbo a su vida, lo que comenzó con viajes que realizó a distintos países y que inmortalizó a través de sus redes sociales.

Actualmente, se encuentra en España por motivos laborales, por lo que compartió algunas postales de lo que ha sido su paso por tierras hispanas, acompañándolas de un sentido mensaje dirigido a sus seguidores.

La emotiva reflexión de Millaray

“¡Holi a todos! Permítanme alargarme un poquitín que ando sensible jajaja”, comenzó diciendo, para luego pasar a agradecer a sus seguidores. “Quería darles las gracias por su amor, por alegrarse genuinamente por las cosas buenas que me pasan en la vida”, puntualizó.

“Ojalá pudiera transmitirles lo bien que me hace su cariño que es tan grande como sorprendente. Me pregunto mucho de dónde viene, qué hice para merecer tanto y no tengo la respuesta, pero lo recibo con profunda gratitud e intento retribuirlo”, agregó Millaray.

En esa misma línea, enfatizó en que “de corazón les deseo lo mismo que me desean multiplicado, que todo lo bueno les pase”.

Posteriormente, declaró con emoción que “yo aquí estoy trabajando en un sueño”, bromeando además con que está “empinando el codo de vez en cuando también, como verán en las fotos”.

Además, explicó que está “disfrutando la fortuna de que mi equipo de trabajo esté compuesto por amigos del alma que además son tremendos profesionales”.

Junto a lo anterior, añadió que está “coleccionando historias para contarles a los nietos, comiendo mucho jamón, tomando tintos de verano y sacando fotos con los ojos en cada esquina, que van directo al disco duro de mi corazón”.

“Los quiero”, cerró Millaray.

