Michelle Salas: Hija mayor de Luis Miguel anuncia matrimonio con su novio desde hace siete años

10 may. 2023 - 11:00 hrs.

Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel, con la cual el cantante no tendría relación, de acuerdo a reportes de prensa, comunicó a través de sus redes sociales que se encuentra comprometida junto a su pareja desde hace siete años, Daniel Diazgranados.

Mediante su cuenta de Instagram, Michelle publicó fotos luciendo su argolla de compromiso, confirmando que dentro de poco dará el "sí" frente a su pareja,un reconocido empresario de origen venezolano.

El matrimonio de la hija de Luis Miguel

En la primera imagen, aparece la joven modelo besando apasionadamente a Daniel, mientras sostiene la cara de él con su mano izquierda, con la clara intención de mostrar el anillo en su dedo anular.

Michelle Salas y Daniel Diazgranados

La segunda es del mismo tenor, aunque ahora los rostros de ellos son menos legibles, ya que no es posible distinguirlos. "El comienzo de un para siempre. Nosotros", escribió en la descripción, junto a un emoji de un corazón y un ojo turco o nazar.

Publicación de Michelle Salas

En los comentarios, Michelle se llenó de comentarios de felicitaciones de parte de sus seguidores, incluyendo uno de su madre, Stephanie Salas.

"Hija mía... nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado... así que me agarras fuerte", señaló.

"Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa mush. Enhorabuena, mi amor. Viva el amor. Felicidades", añadió.

Comentario de Stephanie Salas

Danilo Diazgranados, si bien es originario de Venezuela, actualmente vive en Miami, Estados Unidos, donde es dueño de la empresa "Toys for boys", que vende artículos para autos de lujo.

