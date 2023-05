La nueva vida de Gisse Gallardo sin Pinilla: Vive cerca de su mamá y va tres veces por semana al gimnasio

10 may. 2023 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Gissella Gallardo ha tenido unos momentos complejos luego del fallecimiento de su padre hace solo cuatro meses y el mediático y reciente quiebre matrimonial con Mauricio Pinilla.

Es por eso que la periodista de 41 y madre de tres hijos decidió darse tiempo para ella, cambiándose de casa y retomando la actividad física.

Va al gimnasio

En conversación con Las Últimas Noticias, Gisse abordó su regreso al gimnasio y contó que “no iba desde que mi papá se enfermó, porque me dediqué a preocuparme de él. Así que ahora me costó retomar, pese a que desde chica fui deportista”.

“Me encantó ir, porque hacen los ejercicios dependiendo de mi necesidad. Yo no quiero tener abdominales por pretensión, quiero tener un cuerpo fuerte”, sostuvo la periodista.

En total, son tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes) que ella acude a entrenamiento físico por espacio de una hora diaria.

Cambio de casa

Tras el quiebre matrimonial con Mauricio Pinilla, Gissella detalló que optó por comenzar una nueva vida y para ello dejó la casa en Chicureo para mudarse a vivir en Lo Barnechea.

“Mi hermana Fabiola se cambió antes cerca de mi mamá. Yo estaba viviendo muy lejos y quería estar más próxima a ella y que viviéramos juntas por el tema del duelo y poder acompañarla más”, explicó.

En tanto, finalizó contando que “los niños están felices, porque ahora están más cerca de sus compañeros. Siente que tenemos mejor calidad de vida”.

