"Acabo de tener un bebé": Robert De Niro revela que se convirtió nuevamente en padre a los 79 años

09 may. 2023 - 18:30 hrs.

El actor Robert De Niro, de 79 años de edad, dio una sorpresa a sus fanáticos, ya que reveló que se acaba de convertir en padre por séptima vez.

El mítico protagonista de "Taxi driver", "Goodfellas" y tantas otras películas clásicas, se encontraba en la presentación de la cinta "About my father", donde él también tiene un rol estelar, cuando dio a conocer la noticia a través de un medio canadiense.

Ir a la siguiente nota

De Niro estaba siendo consultado por la periodista sobre la paternidad cuando dio la increíble noticia, que ha dejado a más de uno estupefacto y con la intriga de quién será la progenitora, de la que se desconoce la identidad.

"Acabo de tener un bebé"

Brittnee Blair de ET Canadá le estaba preguntando al actor sobre cuál es su lenguaje del amor, a lo que el famoso artista dijo que cree "en ser cariñoso con [sus] hijos", a pesar de que a veces tiene que "ser severo con algunas cosas".

"Quiero decir, no hay manera de evitarlo con los niños. No me gusta tener que imponer la ley y cosas así. Pero [a veces] no te queda más remedio. Y creo que cualquier padre diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes", explicó.

Luego, Blair dijo: "Sé que tienes seis hijos", pero De Niro la corrigió diciendo: "Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé".

AFP

Seguido, el actor profundizó sobre su descendencia y agregó: "Sabes, mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija, de 11 años, a veces me da la lata y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes".

Robert De Niro tiene siete hijos: Drena (51) y Raphael (46) con su primera esposa, Diahnne Abbott; Elliot (25) y Helen (11) con su exesposa, Grace Hightower; y dos gemelos, Aaron y Julian, de 27 años, con su exnovia Toukie Smith; además del pequeño que reveló recientemente.

Todo sobre Famosos