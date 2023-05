Diego Urrutia revela las malas condiciones que tuvo en su primer trabajo: "No me pagaron el sueldo mínimo"

08 may. 2023 - 14:15 hrs.

Uno de los comediantes que triunfó en la Quinta Vergara en la edición de este 2023 del Festival de Viña del Mar fue el humorista e influencer, Diego Urrutia.

Llamado a último momento, a menos de dos semanas de que el certamen comenzara, Urrutia logró hacerle frente al "Monstruo" y llevarse hasta su casa las dos Gaviotas que entrega el Festival, como prueba de que realizó un buen espectáculo.

El primer trabajo de Diego Urrutia

Desde hace un par de años que Diego Urrutia se ha dedicado al humor como un trabajo remunerado. Antes de aquello, efectuó otras labores alejadas a dicha disciplina.

En una conversación con Pamela Díaz, para su programa de YouTube, Urrutia contó que su primer empleo fue una experiencia para el olvido.

Cuando apenas tenía 18 años consiguió trabajo en una rotisería en la cual estaba mandatado para cortar los fiambres que, posteriormente, eran puestos a la venta a los clientes que llegaban hasta la tienda.

"Trabajaba 11 horas y tenía dos domingos libres al mes y me pagaban el mínimo", partió diciendo, explicando posteriormente que sus empleadores no cumplieron con su parte del contrato, ya que le pagaban menos de lo acordado e incluso, tenía que "perseguirlos" para que le dieran su dinero.

"No me pagaron el sueldo mínimo. Me pagaron la mitad. Tenía que ir semana tras semana a pedirle y me decía que no tenían y me pasaban 30 lucas", contó.

Diego también confesó que no era el mejor trabajador de la rotisería. "Yo lo hacía mal porque había que ponerle hue... y armarlo ahí mismo con la bolsita y todo. Y yo, como era de dedos torpes, me daba vuelta, armaba la hue... y después lo pasaba. Pasaba como una pelota de jamón", cerró.

