¿Nuevo romance?: Shakira y Tom Cruise fueron vistos juntos en el GP de Miami

08 may. 2023 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de ser galardonada como la “Mujer del año” en los premios Mujeres Latinas en la Música de Billboard 2023, la cantante Shakira fue vista en un importante evento deportivo acompañada del actor Tom Cruise.

A ambas celebridades se les vio juntos en Miami, durante la realización del GP de Fórmula 1 que se efectuó en esa ciudad estadounidense, encendiendo los rumores de un nuevo romance.

¿En qué se les vio?

Además de llegar juntos, la colombiana también compartió palco con la gran estrella de Hollywood, por lo que en redes sociales ya se han hecho virales varios videos en los que se ve conversando amablemente hasta que Milán, el hijo de Shakira, llega para abrazarla.

Además, la lista de los asistentes al evento estuvo repleta de varios rostros famosos, entre ellos Vin Diesel, Becky G, Jeff Bezos, Elon Musk, Michelle Rodríguez, los Jonas Brothers, will.i.am., Emily Ratajkowski, Ludacris, Dj Khalid, Maluma, J Balvin y hasta Lele Pons y Guaynaa.

Un día antes de acudir al GP de Miami, Shakira fue homenajeada como la “Mujer del Año” por la revista Billboard.

Durante su discurso, la colombiana habló sobre empoderamiento femenino y aprovechó para lanzar un último dardo a su expareja, Gerard Piqué.

“Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma”, dijo la artista.

