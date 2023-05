¿Era realmente para Karol G? Anuel AA confiesa la verdad tras la canción que le dedicó a la "Bichota"

07 may. 2023 - 19:00 hrs.

Estrenada recientemente y con millones de reproducciones, la canción "Mejor que yo" de Anuel AA se instaló de inmediato en la polémica luego que el puertorriqueño utilizara las redes sociales para dedicarle el tema a su expareja Karol G.

"Te la dedico bebé", escribió el artista en su cuenta de Instagram, donde también etiquetó a la colombiana. "Él no te entiende como yo te entiendo. Como yo nunca te va a hacer el amor, no", son partes de los versos de esta canción, en la que también participa DJ Luian y Mambo Kingz.

Ir a la siguiente nota

Ya con todas las miradas sobre él, Anuel se pronunció sobre el proceso de creación del tema, con énfasis en si desde un principio estuvo pensada para la "Bichota".

"Pensé en ella"

En conversación con Alofoke Radio Show, el artista aseguró que cuando la canción llegó a sus manos, ya venía completa en sus versos, a los que él decidió cambiarle algunas partes.

"Por ejemplo, el 'te echo de menos' ya estaba y 'desde hace tiempo que no nos comemos', pero lo otro de ese intro fui yo", manifestó. Sobre si fue pensada para Karol, reconoció que "pensé en ella, tiene un novio y por eso dice 'te echo de menos'".

Si bien no quiso responder si efectivamente extrañaba a la colombiana, aduciendo que no se refería a su vida personal, de todas formas quiso dejar un recado a su ex. "Esta canción es ideal para chingar, para perrear en la disco, ella misma pa' que se coja a Feid y se lo perree", recomendó.

Actualmente, la canción suma más de 6 millones de reproducciones en Spotify y casi duplica esa cifra en YouTube, con una alta tasa de comentarios.

Todo sobre Anuel AA