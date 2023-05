"Me volví a caer": Las dolorosas heridas de Cecilia Bolocco después de accidentarse en Zapallar

07 may. 2023 - 20:00 hrs.

En una de sus ya tradicionales transmisiones en vivo por Instagram, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco actualizó a sus seguidores de un nuevo acontecimiento en su vida personal.

En esta ocasión no se trata de una complicada enfermedad o un traslado a urgencias a la clínica, pero sí fue un accidente que la dejó con lesiones físicas.

"Me volví a caer"

"¿Se acuerdan que yo siempre les he contado que me caigo?", comenzó a explicar la empresaria, que se tomó una pausa de promocionar los productos de su marca para relatar la anécdota. "Me volví a caer", añadió mientras se probaba unos pantalones en vivo.

A la cámara mostró una costra, en su rodilla derecha, que quedó después que se cayó el sábado pasado mientras entraba a una comida en Zapallar.

Esta no es la única cicatriz en las piernas de la modelo. Cecilia señaló que, junto a la nueva costra, se pueden ver las lesiones de caídas previas.

Instagram @ceciliabolocco

"¿Quién viene ahí? ¡Mi rey!"

Su relato justo fue interrumpido por la repentina apertura de una puerta, desde la que se asoma levemente la cabeza de su hijo Máximo Menem Bolocco, quien recientemente se sacó un 7 en la Universidad.

"¿Quién viene ahí? ¡Mi rey!", exclamó Cecilia, mientras lo invitaba a participar. Pero Máximo apresuradamente cerró la puerta y ni saludó, mientras su madre se cambiaba los pantalones en cámara.

"Se escondió. Por Dios que es pesado", dijo Cecilia, quien después le dio el beneficio de la duda a su hijo asegurando que "andará ocupado haciendo sus cosas".

