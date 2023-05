Conoce cuándo se emitirá el capítulo final de "La ley de Baltazar" y el primero de "Cómo la vida misma"

07 may. 2023 - 13:00 hrs.

Llegó mayo y junto a las bajas temperaturas, también arriban una serie de estrenos de la mano de Megamedia, que seguirán acompañando a cientos de familias durante este otoño/invierno.

Un mes de mayo que estará plagado de nuevos programas no solo en Mega, sino que también de otras señales correspondientes al holding, como es el caso de ETC y Mega Plus.

¿Cuándo se emitirá el capítulo final de "La ley de Baltazar"?

El gran final de la historia de "La ley de Baltazar" se emitirá el próximo miércoles 10 de mayo, día en que conoceremos el cierre de la teleserie que cautivó a decenas de chilenos a lo largo de más de 200 episodios.

Estreno "Como la vida misma"

En cuanto a "Como la vida misma", la teleserie que sucederá a "La ley de Baltazar", el gran estreno de esta nueva producción dramática será durante la tarde del próximo 9 de mayo.

Estrenos ETC TV

En cuanto a nuestra señal “ETC”, a las dos teleseries coreanas estrenadas el 1 de mayo, “Mr Queen” y “High Class”, se le sumarán tres animes; “Fist of the North Star?Legends of the Dark King”, “Itakiss” y “Full Moon”.

Estrenos Mega Plus

Mega Plus, el canal de cable de Megamedia, también tendrá algunos cambios. Al estreno de la nueva temporada de "Secretos Urbanos", también se suma el programa "45 minutos con", en el cual diferentes rostros de nuestra señal realizarán íntimas entrevistas.

