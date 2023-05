"Me morí en vida": La cruda reflexión de Claudia Conserva en medio de su tratamiento contra el cáncer de mama

05 may. 2023 - 14:30 hrs.

La conductora de televisión chilena Claudia Conserva, tras su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo —uno de los más agresivos que existe—, grabó el proceso de cómo ha sido su tratamiento contra la enfermedad.

La pieza audiovisual biográfica lleva por nombre "Brava" y se emitirá próximamente por TVN, señal que ya ha lanzado algunos adelantos de lo que podremos ver en los capítulos a estrenar.

Ir a la siguiente nota

"Me morí en vida"

Esta semana se reveló un nuevo avance del documental, en el que también interviene en algunos momentos el esposo de Conserva, la también figura de televisión, Juan Carlos "Pollo" Valdivia.

"La ves pálida, durmiendo, sin cejas, sin pestañas, sin pelo, muy pálida, ojerosa. Tú dices: ‘Cresta, ¿va a salir de esto? La perdí’. No sabes si va a despertar", reconoció Valdivia, sobre sus sensaciones al mirarla.

Pollo Valdivia y Claudia Conserva

Tras escuchar lo anterior, Claudia indicó: "Me volví loca, desaparecí, me morí en vida, yo me morí", explicando además que tras conocer su diagnóstico, en menos de una semana tuvo que someterse a tratamientos.

"Siento que soy infinitamente más infeliz que antes", confesó además Claudia Conserva, mostrando sus vulnerabilidades desde el interior de su hogar.

La animadora no ha revelado públicamente si es que ya fue dada de alta del cáncer de mama, por el cual tomó la decisión de marginarse de la televisión por todo el tiempo que durara su tratamiento.

Todo sobre Famosos chilenos