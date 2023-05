Vanesa Borghi sorprende y anuncia la mayor alegría de su vida: Está embarazada a sus 39 años

05 may. 2023 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de superar un problema de salud que la mantuvo internada en una clínica capitalina, la modelo Vanesa Borghi sorprendió al anunciar que está embaraza a sus 39 años.

Fue la misma modelo quien lo confirmó en la revista SARAH, donde compartió detalles de cómo está viviendo este nuevo proceso en su vida.

Ir a la siguiente nota

Detalles del bebé que viene en camino

"Siempre quise formar una familia, pero también sabía que el momento iba a llegar cuando tuviera que llegar, y llegó en un momento muy lindo. Estoy feliz con Carlitos, no sé qué te puedo decir, porque en realidad está todo bien. No hay nada que te pueda contar que hoy me haga ruido. Está todo bien en este momento de mi vida", indicó.

Añadió que "lo del embarazo era algo que yo había intentado con tratamiento incluso, y como no había funcionado, dije: “Bueno, nos relajamos” ¡y pasó!".

Vanesa contó que se dio cuenta de que estaba embarazada el 25 de diciembre del año pasado, por lo que ya tiene cinco meses.

En tanto, contó que está muy feliz con la llegada de su bebé. "Tengo harto miedo. No de ser mamá, eso se va aprendiendo en el día a día, pero cada vez que llega una nueva ecografía pienso: ‘¿Está todo bien?’, y lógicamente te da miedo. Todo el mundo me preguntó si lloré en la primera ecografía, ¡y no!, yo solo quería que me dijeran que estaba todo ok, pero imagino que son miedos que uno tiene como mamá primeriza".

Todo sobre Tendencias