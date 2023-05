"No somos delincuentes": Linda Marcovich, la historia de la gitana influencer que tiene su propio docurreality en Mega

04 may. 2023 - 13:15 hrs.

Hace casi un mes, por las pantallas de Mega se estrenó la tercera temporada del docurreality "De aquí vengo yo", el cual en todos sus ciclos cuenta la historia de un grupo de la sociedad chilena.

Esta vez los capítulos muestran la historia de una familia gitana encabezada por Linda Marcovich, una chilena de dicha etnia que a sus 33 años se ha convertido en toda una influencer de redes sociales, acumulando más de 280 mil seguidores solo en TikTok.

Una gitana influencer

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Marcovich contó varios detalles de su vida, entre ellos, el avance que ha tenido la comunidad gitana con la tecnología durante los últimos años.

"Siempre hemos tenido celulares, pero a lo más yo tenía Facebook. No sabía cómo se usaba Instagram ni menos TikTok", explicó, revelando que fue su sobrina quien la "empujó" a ser influencer, luego que grabara a un guardia de un supermercado que las estaba siguiendo, pensando que iban a robar artículos de la tienda.

Linda Marcovich

"Recibí harto apoyo y la gente quiso ver cómo vivíamos. Me pasan haciendo muchas preguntas. Así que subo videos mostrando que hacemos lo mismo que ustedes (no gitanos), que sí tenemos carnet, que mandamos a nuestros hijos al colegio, que comemos arroz, fideos, chatarra, y que somos buenos para conversar", aseveró.

De hecho, algo que se puede apreciar en su TikTok es que su familia es muy buena para celebrar. "Tenemos muchas fiestas, muchos matrimonios, unos 20 al año. A veces tengo cuatro matrimonios en un mes, a varios ya ni voy porque me dan lata, porque es lo mismo y solo cambian el lugar", señaló.

Familia de Linda Marcovich

Su marido y padre de sus tres hijos, Duyo Aristich, le ha brindado su apoyo en su carrera como influencer, demostrando un cambio en la cultura gitana, la cual se caracteriza, entre algunas cosas, por su machismo.

"Él me apoya como influencer porque no todos los maridos dejan que sus señoras se muestren. El machismo ha bajado harto en nuestra cultura, pero tenemos eso que nos gusta atender a nuestra familia. Afuera de su casa, varios gitanos se hacen los machistas para aparentar, pero no es tan así, he visto a varios y el mío que ayudan en la casa y hacen aseo", indicó.

En la conversación, Linda aprovechó de desmentir algunos prejuicios que se tienen de los gitanos. Por ejemplo, dejó en claro que no todos se conocen entre ellos, que no viven en carpas necesariamente, que solo algunos ven la suerte y que no son delincuentes.

Linda Marcovich

"Hay gitanos malos como hay chilenos malos, así que no nos tienen que meter a todos en el mismo saco. No somos delincuentes", cerró.

"De aquí vengo yo" se emite todos los sábados por las pantallas de Mega a eso de las 18:30 horas, en el bloque cultural de la tarde.

