"Me enseñó a ver la vida de forma distinta": Mamá de Marcianeke revela cómo se adaptó a la vida de su hijo

¿Qué pasó?

Yasna Muñoz es una mujer talquina, que tiene 41 años y que vio un abrupto salto de popularidad gracias a la fama de su hijo: el artista nacional de música urbana, Marcianeke.

La mujer y progenitora del artista entregó detalles de su vida, en la que reveló los duros momentos que vivió luego del término de su matrimonio tras 28 años.

La repentina fama

El nombre verdadero de su hijo es Matías Muñoz, tiene 21 años y es uno de los cantantes chilenos con más reproducciones en Spotify.

Yasna reconoce en conversación con Las Últimas Noticias, que fue su retoño quien le creó su cuenta de Instagram en la que actualmente tiene 154 mil seguidores (@yassnita).

“La primera vez Matías me hizo la cuenta de Instagram en el programa ‘La Junta’. Lo primero que me dice es que me van a llegar muchas solicitudes y me llegaron miles”, comenta.

También abordó su separación tras 28 años de matrimonio. “Para los chiquillos fue heavy, no sabían para quien tirar porque a quien engañó el papá por mucho tiempo fue a su mamá”.

“En mi etapa de separación Matías fue mi pilar y hasta hoy hay días en los que quiere tomar el rol de su papá con su hermana y conmigo”, relató Yasna.

El consumo de drogas de Marcianeke

La mujer cuenta que sufrió mucho tras conocer el episodio de consumo de drogas de su hijo y narró que “sentí que me dediqué mucho a pagarle cosas, rellenando mi ausencia, sin darme cuenta de lo que pasaba al lado”.

Acerca de la gran lección que le dio su hijo, contó que “me enseñó a ver la vida de forma distinta, no cuadrada, que los tiempos cambian. Imagínate lo que estoy haciendo hoy, ves fotos de lo que yo era antes, con muchos menos años encima, y me veo más joven hoy”.

