"Me llevaban investigando dos o tres años": Naya Fácil rompe el silencio tras millonario pago al SII

03 may. 2023 - 16:00 hrs.

La reconocida influencer "Naya Fácil" es una de las 141 personas que fueron investigadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por evasión de impuestos.

La tarde del martes, la generadora de contenidos saldó la millonaria deuda y aseguró que no revelará el monto que pagó, aunque hace algunos días indicó que se trataba de más de 100 millones de pesos.

"Servicio de Impuestos internos, ya pagué mis cosas, ya aprendí. De verdad no me leseen más, que fue por el tema de la ignorancia no más, pero a mí no me gusta tener deudas, menos con la justicia o con la ley. La plata va y viene, se recuperará, me dolió la guata", aclaró mediante una historia de Instagram.

La joven de 25 años también explicó que ya tiene creada su empresa y que realiza boleta a todas las pymes con las que trabaja, porque aprendió la lección.

"Me llevaban investigando dos o tres años"

Tras saldar su deuda pendiente con el Servicio de Impuestos Internos, Naya Fácil se refirió al pago que tuvo que efectuar y aseguró haber sido mal asesorada por los contadores y abogados con que trabajó anteriormente.

La joven recibió un mail del SII donde le indicaban que estaba siendo investigada y tuvo que declarar ante la entidad el lunes 24 de abril.

"Por lo que yo noté, me llevaban investigando años, por lo menos dos o tres años, más o menos", confesó a La Tercera.

Tras el complicado momento que tuvo que vivir: "Aprendí a estar más pendiente de mi contador, que me hable y me explique, que me vaya enseñando y yo entendiendo, y es que de aquí para adelante va a ser todos los años que yo tendré que vivir este proceso y no quiero pasarlo mal emocionalmente, porque igual lo pasé mal", reveló.

El momento que tuvo que vivir también provocó que tuviera unas palabras para las personas generan ingresos con las redes sociales.

"¡Mi mensaje es que la gente pague sus impuestos!", expresó entre risas. La influencer luego hizo un llamado para que las personas se instruyan sobre estos temas.

"Es importante saber de educación financiera. Desde que me pasó esto, yo estoy viendo videos, buscando información de distintas cosas para educarme más", finalizó.

