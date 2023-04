Naya Fácil revela que está siendo investigada por el SII y lanza reclamo: "No es como que yo gane tanto"

24 abr. 2023 - 16:00 hrs.

Durante el domingo 23 de abril, la influencer chilena Nayadeth Neculhueque, más conocida como Naya Fácil, confirmó que está bajo la mira del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Recordemos que días atrás, la entidad reveló que en el marco de la Operación Renta 2023, 141 creadores de contenido serían investigados por posible incumplimiento tributario. En ese entonces, Naya manifestó su preocupación frente a la posibilidad de estar involucrada.

Cabe destacar que esta nómina fue realizada luego de analizar el comportamiento de este grupo de personas en plataformas como Instagram, OnlyFans, TikTok y Twitch.

"No es como que yo gane tanto"



Gracias a su popularidad, Nayadeth ha obtenido ingresos "por publicidad de marcas o por interacciones de sus videos, fotografías, entre otras formas, sean estos pagos en dinero o en productos, o servicios".

Esto es lo que indica un correo electrónico que la aludida recibió y que compartió con sus seguidores. En la publicación contó que también fue citada a declarar a primera hora de este lunes.

"Hace un mes no revisaba mi correo y ahora recién estoy leyendo y no me van a creer el correo que me llegó. Me llegó un correo del SII, el que le llegó a los influencers grandes, los que trabajan con marcas grandes, me llegó a mí, que tengo que declarar lo de las publicidades", comentó vía stories.

En su defensa, señaló que ella no trabaja con empresas grandes, solo con emprendimientos y que pensó que este trámite solo debían hacerlo tiktokers. "No es como que yo gane tanto. Gano para vivir su día a día, pero tampoco son grandes cantidades", cuestionó.

Finalmente, aseguró que si bien no estaba de acuerdo con pagar impuestos, lo iba a hacer. Asimismo, afirmó que se puso en contacto con su abogada y que asistirá la citación, la cual será mediante Zoom.

