"Hasta nos tenemos bloqueadas": Sabrina Sosa revela inesperada llamada de Daniela Aránguiz

Si hay algo que une a Daniela Aránguiz y Sabrina Sosa es que fueron concuñadas debido a sus respectivas y extintas relaciones con los hermanos Jorge y Claudio Valdivia.

Aunque nunca fueron amigas y hace tiempo que no hablaban, hace poco Aránguiz le realizó un inesperado llamado telefónico a Sosa.

"Hasta nos tenemos bloqueadas"

"No somos amigas, capaz que nunca lo seremos. De hecho, bueno... es una tontera de niñas, pero hasta nos tenemos bloqueadas en Instagram", contó la argentina en el programa "Sígueme y te sigo".

Sabrina reveló que durante la llamada le dijo a la ex del "Mago" Valdivia que no retomara su relación. "Cuando hablamos por teléfono, yo le dije: 'Nunca fuimos amigas, pero de verdad, de corazón, ojalá que no vuelvan. Quiérete y sé feliz'", expresó la panelista, según consigna Mira Lo Que Hizo.

El motivo de la llamada, no obstante, no fue para que Sabrina le entregara consejos de amor a Aránguiz, sino que tuvo que ver con "un momento difícil", acotó la modelo.

La intención de Daniela era hablar con Sabrina sobre temas relacionados con el pequeño hijo que tiene la argentina junto a Claudio Valdivia.

El motivo era "comentar unas cosas sobre mi hijo", indicó Sosa, para luego añadir que "no me habló mal de él, me quería contar unas cosas que creía que eran importante que yo supiera".

Finalmente, la modelo comentó que: "Ese fue el motivo del llamado y al final la conversación se extendió, porque en verdad no hay mala onda. Hablamos como 45 minutos".

