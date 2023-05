MET Gala 2023: Pedro Pascal sorprendió con atrevido look en el evento dedicado a Karl Lagerfeld

01 may. 2023 - 21:28 hrs.

El mundo de las celebridades y la moda celebró la noche de este lunes 1 de mayo la MET Gala 2023, un extravagante desfile para el evento benéfico que reúne celebridades, empresarios, diseñadores, artistas, influencers y más, bajo un código de vestimenta o "dress code" específico.

El evento, que se realiza en Nueva York, Estados Unidos, contó con la presencia de personalidades como Bad Bunny, Jennifer López, el clan Kardashian (Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner), Aubrey Plaza, Nick Jonas, Priyanka Chopra, Jared Leto y el hombre del momento: Pedro Pascal.

Los anfitriones de este año fueron las actrices Michaela Coel y Penélope Cruz, el extenista Roger Federer y la cantante Dua Lipa, en compañía de la editora de la revista Vogue en Estados Unidos, Anna Wintour.

En esta ocasión, la temática de la gala y la exposición en el museo fue en honor al fallecido káiser de la moda y director creativo de Chanel, Karl Lagerfeld, y se denominó "Karl Lagerfeld: A line of Beauty". Ante ello, el chileno no decepcionó.

Instagram @karllagerfeld

Pedro Pascal llegó enfundado en un abrigo color rojo vibrante, lo que acompañó con una camisa del mismo color y una corbata, un short y unas botas negras. Un look dicromático que no dejó indiferente a nadie.

Para finalizar el atuendo, el protagonista de "The Mandalorian" y "The last of us" peinó su cabello hacia atrás.

Mira el look de Pedro Pascal

AFP

AFP

AFP

AFP

¿Qué es la MET Gala?

Muchas noticias se hacen sobre los looks de la Met Gala, pero pocos conocen de qué se trata el evento. La Gala del Museo Metropolitano de Arte (MET), de Nueva York, es un evento organizado por el Instituto del Vestido (Custome Institute), y tradicionalmente se celebra el primer lunes de mayo.

A este asisten celebridades y famosos de todas las áreas, y van vestidos al alero de una temática que cambia año tras año, lo que motiva la creatividad de los asistentes.

En 2022, la temática fue la continuación de la que se celebró el 2021 (hecha en dicho año en septiembre, excepcionalmente por el Covid-19), y tuvo como nombre "In America: An Anthology of Fashion", que en español vendría siendo "En Estados Unidos: Una antología de la moda".

El director del MET, Max Hollein, explicó que "esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos, y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan a algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez".

