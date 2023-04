Reseña de Evil Dead Rise (2023): un festín para los fanáticos del terror

28 abr. 2023 - 19:43 hrs.

Al revisar la lista de las 20 películas más taquilleras del 2022, nos encontramos con 15 secuelas, remakes o recuelas. De ahí la idea tan acertada de que Hollywood se está quedando sin ideas.

Para muestra un botón: Hace 12 años se estrenó la última película de la saga de Harry Potter. El año pasado vio la luz la última película de Animales Fantásticos, franquicia que se enmarca dentro de la primera, y ahora HBO Max (de ahora en adelante solo Max) anunció que se reiniciaría el mundo cinematográfico con una serie nueva sobre el joven aprendiz de magia y hechicería ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Se hace necesario contar de nuevo una historia que sigue sumamente fresca en nuestra mente?

Pero no seamos dramáticos. Un remake no es malo por el hecho de no ser una idea original (poco lo es hoy en día, todo ya se inventó) y de vez en cuando hay casos que nos recuerdan que actualizar una obra puede resultar sumamente gratificante. Ahí aparece Evil Dead Rise.

Pensada para estrenarse en streaming hasta que las proyecciones de pruebas dejaron muy buenos comentarios (¡volvamos a ver películas en los cines por favor!) y se decidió pasar por las grandes salas. Una nueva versión del clásico ochentero de Sam Raimi y Bruce Campbell que refresca la saga y mantiene el espíritu fundacional del cine de terror bajo presupuesto.

Un poco de historia: En 1981 se lanza Evil Dead, una película sacada a pulso y con poquísimo dinero por Sam Raimi. En 1987 la secuela mejoradora que fluctúa entre el terror y la comedia negra. El Ejército de las Tinieblas era una volada de cabeza de corte experimental. El 2013, Fede Álvarez hace un remake terrorífico y más pretencioso que la saga original, con la intención de estremecer, elimina todas las referencias humorísticas de la original (como Bruce Campbell luchando contra su propia mano poseída)

Este año llega Evil Dead Rise de Lee Cronin. Una madre vive en un departamento con sus tres hijos. La noche en que su hermana llega de visita, una entidad oscura es despertada, poseyendo a la madre y desatando el caos en un departamento. La película se ubica en un punto medio entre la original de los 80 y el remake del 2013. Mantiene una declaración de intenciones de ser una película desagradable, terrorífica y sádica (se utilizaron 6.500 litros de sangre) pero entiende que jugar con los excesos permite caer muy fácil a lo absurdo por lo que decide tirarse a aquello con el uso del humor.

A ver, que no es que tenga chistes, pero dentro del terror irrisorio, la película se asume como absurda y la violencia pasa a ser absurda. La escena del rallador es desagradable, pero viene seguida de un empalamiento tan extravagante que por más violento que sea, es inevitable no generar una mueca de sonrisa (por más que nos de vergüenza asumirlo) y antes vemos una discusión sobre la calidad de la saga de Jason.

Punto clave del funcionamiento son las actuaciones, sobre todo, de Alyssa Sutherland y Lily Sullivan. La primera hace una madre poseída que da mala vibra genuinamente. El uso de GCI se ve a propósito medio malo, con el fin de dar la impresión de unos efectos caseros de los años 80. Por otro lado, Sullivan es la hermana, la heroína, que construye una excelente Final Girl.

Es bueno encontrarse con una película que logra generar un remake que se siente fresco y al mismo tiempo mantiene la esencia de la saga original (Sam Raimi fue productor). Evil Dead Rise es, por sobre todo, una excelente película de terror y un festín para los fanáticos del género. Al término de la función una señora suspiraba en voz alta un “terrible”, y sí, es una película terrible. Por lo mismo es maravillosa ¿No es lo que buscamos en el terror?