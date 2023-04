La razón por la que Margarita no logra llegar a su matrimonio en "La Ley de Baltazar"

27 abr. 2023 - 21:40 hrs.

El matrimonio entre Baltazar (Francisco Reyes) y Margarita (Amparo Noguera) sigue siendo el foco de la atención en "La Ley de Baltazar". La principal pareja está cerca de llegar al altar, pero al parecer no todo será tan fácil para que sellen el vínculo.

Y si al principio fue la oposición de algunos miembros de su propia familia, a esto se le sumará una nueva dificultad para que declaren su amor ante Dios.

"Por favor, yo nunca te he fallado"

Tras una fuerte conversación con Mariano (Gabriel Cañas), la exrreligiosa se embarcó junto a la Hermana Clara (Andrea Eltit) y Candelaria (Francisca Armstrong) rumbo al matrimonio, pero esto sería el comienzo del problema.

La lancha capiteaneada por Manolo (Andrés Velasco) sufrió un problema con su motor, a lo que se sumó que los teléfonos tenían baja señal por la zona en la que se encontraban. De hecho, una de las llamadas logró conectar, pero se cortó, por lo que Margarita aseguró que "Baltazar va a pensar que le corté".

Si bien el trabajador del fundo intentó reparar el motor, los esfuerzos fueron infructuosos, finalmente se dio por vencido indicando que "no pasa nada, no sé qué le pasa a esta payasá (sic)".

La desesperación de Margarita fue tal que exclamó: "Dios mío, no me dejes ahora en mi matrimonio. Por favor, que yo no te he fallado nunca así".

"La Ley de Baltazar" se emite de lunes a viernes a las 20:00 horas, solo por Mega, y cuyos capítulos puedes revivir en MegaGO.

