Revelan los crueles apodos con que Clara Chía se referiría a Shakira: "Se tiene que defender"

27 abr. 2023 - 09:20 hrs.

El periodista español Roberto Antolín reveló cuáles serían los crueles apodos que Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué, utilizaría para referirse a Shakira, la expareja del deportista.

"Es evidente que todo el mundo se focaliza en Shakira, pero Clara tiene 23 años y de repente viene todo esto, si hay un culpable acá, es Piqué, ella es la tercera en discordia", comenzó diciendo Antolín a Radio Mitre.

Ir a la siguiente nota

"Vieja, bruja, menopáusica"

Los sobrenombres habrían surgido luego que la joven y sus cercanos se enteraran que la intérprete colombiana se refiere a Clara como "mosquita muerta".

"En el entorno de Clara Chía y sus amigas, Shakira también tiene un nombre, y la llaman vieja, bruja, menopáusica", reveló el periodista.

"En Barcelona, no han dejado entrar a Gerard Piqué y Clara Chía a un restaurante japonés porque el dueño es fan de Shakira. Imagínate qué dimensiones está tomando esto. Piqué y Shakira están acostumbrados a vivir entre los medios de comunicación, pero Clara Chía es ajena al mundo mediático y se vio envuelta en esto. No se siente cómoda, no se siente a gusto y por eso está recibiendo tratamiento psicológico", añadió el comunicador.

"Se tiene que defender"

El periodista también se refirió a la "Music Session #53" de Shakira con Bizarrap, donde la cantante lanza diversas indirectas a Clara Chía.

"La canción fue un boom mediático, donde clara-mente estaba refiriéndose a ella", acotó, para explicar que esa es una de las razones por la cual la joven y sus amigas apodaron a Shakira de esa manera.

"Cambiaste un Rolex por Casio. Estás insultado a una persona de 23 años y esa persona se tiene que defender. Sus amigas y ella la llaman vieja, bruja y menopáusica. Ese es el nombre que tiene Shakira", finalizó Antonín.

Todo sobre Shakira