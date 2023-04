Se acaba de graduar de secundaria: Así luce actualmente Honey Boo Boo a sus 17 años

27 abr. 2023 - 08:00 hrs.

Corría el año 2012 y una pequeña Alana Thompson, de entonces 6 años, se hizo conocida en el programa de concursos de belleza infantil "Toddlers & Tiaras".

La trascendencia de Alana y su familia en televisión fue tal, que a su corta edad llegó a tener su propio reality, "Here Comes Honey Boo Boo", que le dio fama mundial.

Alana, más conocida como "Honey Boo Boo", llamaba la atención por su singular familia, conformada por sus hermanas Lauryn, Anna, Jessica; y sus progenitores: su madre June Shannon, conocida como "Mama June" y Mike, su padre, recordado como "Sugar Bear".

La producción emitida en TLC tuvo un total de cuatro temporadas, transmitidas entre agosto de 2012 y agosto de 2014.

La serie fue sacada de pantalla luego de que la madre de Honey Boo Boo, June Shannon, comenzara a salir con un hombre acusado de abusar de menores.

Se graduó de secundaria

Actualmente, Honey Boo Boo tiene 17 años y mantiene una relación sentimental desde 2021 con Dralin Carswell, un joven de 21 años, lo que ha generado diversas reacciones por la diferencia de edad.

"En nuestra relación, las dos cosas de las que más habla todo el mundo es nuestra diferencia de edad y definitivamente porque él es negro y yo soy blanca y somos una pareja interracial", explicó Alana en una entrevista brindada a ET en julio de 2022.

"No me importa porque, al final del día, mi hermana lo aprueba, su madre lo aprueba, y estamos felices, así que lo que los fanáticos tengan que decir o lo que los que odian, realmente no me importa", detalló la joven.

Honey Boo Boo recientemente se graduó de la secundaria y asistió a su fiesta junto a su novio, en un carruaje tirado por caballos y con un vestido rosado largo y brillante.

En la sesión de fotos previa a su baile de graduación, que se realizó en Georgia, la joven se fotografió con su mamá.

Así luce Honey Boo Boo actualmente

