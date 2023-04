Simón Pesutic cumple su sueño y lanza libro de poemas: "Sale al mundo un pedacito poco conocido de mí"

26 abr. 2023 - 13:30 hrs.

Simón Pesutic, actor de la teleserie de Mega "La Ley de Baltazar", lanzó su primer libro de poemas, titulado "Palabras Marchitas".

La obra del recordado intérprete de producciones como "Sres. Papis", "Papá a la Deriva" y "Juegos de Poder" saldrá a la venta de manera física este jueves 27 de abril.

"Sale al mundo un pedacito poco conocido de mí"

Pesutic utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el lanzamiento.

"Hoy sale al mundo, un pedacito poco conocido de mí. Ya no más tímido, pero sí íntimo. Un proyecto en el que he trabajado dedicada y delicadamente durante años", escribió el actor, cuya faceta de escritor de poemas la tiene presente desde los 15 años.

"Aquí habita y navega mi sensibilidad. Mis fantasías. Mis narrativas. Mi imaginario. Mi honestidad. Mi manera de ser y padecer el mundo que me ha rodeado. Un poemario en el que descansa la vulnerabilidad que me acompaña y me duele, pero me hace sentir vivo", añadió.

La publicación del poemario "Palabras Marchitas" fue catalogado por el intérprete como "mi primer proyecto personal. Donde se expresa parte importante de la bulimia de mi ego. Un pequeño salto al vacío, que asumo con la valentía que significa exponerme íntimamente. Ha sido un proceso largo, un viaje a todas luces, identitario".

Pese a haber escrito su primer libro, Simón Pesutic aclaró que eso no lo convierte en escritor ni en poeta.

"Haber escrito un libro, no me convierte en escritor, y que contenga poesía, mucho menos en poeta. Tampoco es esa mi pretensión. Sólo espero que quién lo lea, pueda hacerlo sin prejuicios y vibrar con lo que ahí está escrito. Porque muy probablemente no viva de este libro, pero sin lugar a dudas, este libro me ha dado vida", finalizó.

¿Cuánto vale y dónde lo puedo comprar?

El libro de poemas "Palabras Marchitas" ya puede ser adquirido mediante el sitio web otroslibros.cl (clic aquí), a un precio de $13.990.

Quienes deseen comprarlo de manera presencial, pueden acudir desde el jueves 27 de abril a Librería Lolita, ubicada en Providencia; o a la sucursal de Qué Leo Forestal, en el centro de Santiago.

