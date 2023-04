"Recé mucho": Cecilia Bolocco revela que tuvo que ser operada y además sufrió un accidente doméstico

26 abr. 2023 - 11:00 hrs.

Cecilia Bolocco realizó una transmisión en vivo por Instagram para mostrar el nuevo perfume de su marca.

En el live, además, la ex Miss Universo contó dos problemas de salud que tuvo que enfrentar durante las últimas semanas: una operación y un accidente doméstico.

"Recé mucho"

"Me convertí en un orzuelo llamado Cecilia", comenzó diciendo, para luego explicar que tuvo que aplazar la grabación del comercial de su perfume debido a que fue operada de su ojo derecho por el orzuelo.

Pese a que los médicos le habían dicho que tenía que esperar que se deshinchara solo, en un momento no aguantó más el dolor y la tuvieron que operar, por lo que le pusieron puntos.

Durante Semana Santa, fue a Uruguay junto a su marido, Pepo Daire, y su hijo, Máximo Bolocco. Ahí decidió sacarse el parche, pero se dio cuenta de que tenía la cara morada hasta la mejilla.

"Tenía que recuperar mi ojo, a punta de aloe vera se me recuperó, no sé cómo lo hice, recé mucho", contó la empresaria, quien finalmente pudo grabar el comercial pese a que aún tenía los puntos, pero que gracias al maquillaje no se notó.

Pensó que se había cortado un nervio

La comunicadora continuó relatando que: "Una vez recuperada de este problema, surgió un nuevo problema, me corté este dedo mal, muy mal (apuntando al dedo índice de la mano izquierda)".

"Me agarro con una servilleta, me miro y dije: 'No voy a poder', porque me había cortado en esta zona (falange)", contó y añadió que inmediatamente fueron a la clínica con Pepo.

Bolocco explicó que "dormimos a la una de la mañana con el dedo así bien envuelto, con hartos puntos, no tantos, eran tres. Pero bueno, ya estoy casi bien, lo único malo que me quedó con electricidad. Cuando hago algún movimiento particular, me viene una corriente".

Dicho síntoma la mantuvo bastante preocupada. "Estuve todo el fin de semana tan angustiada porque dije: 'Dios mío, capaz que me corté un nervio'. Me empezó a doler mucho, pero no mecánicamente, cuando hacía la intención de que iba a agarrar algo, el dedo me hacía un tirón", sinceró.

"Finalmente, determiné que iba a ejercitar el dedo, empecé a moverlo para todos lados. Fíjense que está mucho mejor", concluyó la otrora reina de belleza.

