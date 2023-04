Fin al Carpool Karaoke: Adele y James Corden se emocionan hasta las lágrimas en despedida del programa

25 abr. 2023 - 04:53 hrs.

¿Qué pasó?

Carpool Karaoke dice adiós al igual que el Late Show de James Corden. Pero se despide por todo lo alto con una última protagonista: Nada menos que con la cantante Adele.

La artista y el presentador -ambos británicos- no pudieron evitar terminar bañados en lágrimas recordando su historia. Una amistad que se remonta atrás en el tiempo y que incluye a sus familias y que incluso desembocó en la composición de la canción “I drink wine” tal y como revelaron durante el espacio de más de 20 minutos de duración.

Emoción hasta las lágrimas

La artista británica regresó al divertido segmento para la última semana de “The Late Show” con James Corden, que oficialmente llegará a su final después de ocho años al aire.

Así, el episodio final tuvo momentos bastante emotivos, con una Adele que no pudo evitar las lágrimas en distintos momentos del programa.

Fin a Carpool Karaoke

Con la última semana de “The Late Show with James Corden”, Adele regresó como la invitada a Carpool Karaoke.

La artista, que tiene uno de los videos más icónicos de este segmento, volvió para conversar con el animador que se va de Los Angeles para volver a Inglaterra.

En la ocasión, Adele reveló que esta amistad ha sido muy importante para ella y hasta inspiró su música. Según reveló, la primera estrofa de “I drink wine” está inspirada en una profunda conversación que ambos tuvieron sobre "hacerse responsables" como adultos.

Al hablar de la canción y su amistad, ambos comenzaron a llorar al pensar en los años que han pasado.

"Eres mi mejor amigo en el mundo. Te voy a extrañar tanto. Simplemente no estoy lista para regresar aún, o si no habría regresado contigo", señaló Adele entre lágrimas. Así, confirmó que no tiene planes por ahora de retornar al Reino Unido.