Cristián Castro se quita la ropa durante concierto con Miranda! y se vuelve viral: "Está pasando por una crisis"

24 abr. 2023 - 15:00 hrs.

Durante este fin de semana, el dúo Miranda! presentó su nuevo álbum "Hotel Miranda" en un íntimo concierto en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, quien se robó las miradas de los asistentes fue el cantante invitado, Cristián Castro.

Resulta que el artista se subió al escenario para interpretar el tema "Prisionero", una colaboración que grabó junto a los trasandinos en 2007.

Lo llamativo fue que apareció utilizando ropa interior azul y un polerón del mismo color, que complementó con zapatillas deportivas.

Cristián Castro junto a Miranda!

Las críticas a Cristián Castro

No contento con este particular look, Castro, quien ha dejado ver en más de una oportunidad que no teme al qué dirán, comenzó a despojarse de sus prendas hacia el final de su presentación.

De esta manera, la celebridad mexicana mostró su abdomen desnudo y permaneció solo en bóxer, generando la sorpresa del público y de Ale Sergi y Juliana Gattas, los integrantes de Miranda!.

"Te amamos, Cristián Castro", le dijo Sergi, mientras que Gattas se acercó para darle un abrazo y agradecerle su compañía.

Las imágenes se viralizaron ampliamente en redes sociales, donde recibió comentarios divididos. Por un lado, hubo internautas que aplaudieron la actitud desinhibida de Castro y, por otra parte, algunos usuarios la criticaron.

"Está pasando por una crisis", "en qué momento de su vida se perdió tanto", "lo estamos perdiendo mentalmente", fueron algunos de los cuestionamientos que recibió en plataformas como TikTok.

Revisa las imágenes

