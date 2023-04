"El mejor modelo": Papá de Coté López es aplaudido en redes sociales tras participar en publicidad de maquillaje

23 abr. 2023 - 17:00 hrs.

La empresaria, María José "Coté" López, subió un video a sus redes sociales para promocionar su marca de maquillaje, "Clo". Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron los productos, sino el modelo: su papá.

En específico, la influencer, junto al hombre, grabaron un video para promocionar la efectividad del desmaquillante bifásico de su marca, llamado "Take it off". Según explicó la misma Coté, su papá anteriormente habría bromeado con que no hiciera un "fomercial" para publicitar el producto, por lo que decidió sumarlo al video.

"Como él me dio la idea, cag...", bromeó la modelo. En el registro, López le aplica maquillaje en el rostro, para después demostrar la efectividad del desmaquillante.

La publicación generó diversas reacciones, destacando la disposición del papá para participar en la instancia. "El mejor modelo", "es lo máximo" y "lo amé", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Todo sobre Famosos chilenos