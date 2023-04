Katty Kowaleczko revela que duerme en piezas separadas con su pareja: "Yo lo propuse"

22 abr. 2023 - 20:00 hrs.

La destacada actriz de teleseries Katty Kowaleczko se sinceró sobre distintos aspectos de su vida profesional y personal, entre ellos, su relación con el administrador de empresas Rodolfo Pérez.

En una reciente entrevista de TV con Eduardo Fuentes, Katty reveló que actualmente duerme en camas separadas y en habitaciones distintas con su pareja, y explicó las razones.

La intérprete de 58 años y Pérez comenzaron su romance a finales de la década de los 90. Si bien decidieron separar sus caminos durante 10 años, en 2019 volvieron a estar juntos.

"A Rodolfo le costaba entender"

Al hablar sobre Rodolfo, la artista confesó que los problemas de sueño la llevaron a tomar la decisión. En este sentido, detalló que no fue fácil acostumbrarse, pero luego ambos se habituaron a convivir de esta forma.

"A Rodolfo le costaba entender. Yo lo propuse, es que el acto de dormir, es un acto solitario. Cuando tú caes en el sueño, no tienes idea quién tienes al lado, qué hora es, no tienes conciencia, para eso no necesitas nada que te dé una temperatura agradable", comentó.

Luego, Katty profundizó sobre cómo surgió su propuesta: “Al principio sí dormíamos juntos, hacíamos cucharita, etcétera, pero llegó un minuto que me molestaba que roncara".

A esto sumó que "yo soy liviana de sueño, me molestaba que se diera vuelta y yo me quedara sin ropa de cama". Todo esto empeoró la calidad del sueño de la actriz, que afirmó que "si no duermes bien, después de mucho tiempo te afecta".

Kowaleczko optó por conversar con su pareja y decirle "no quiero dormir más contigo, quiero regalonear contigo, pero quiero dormir sola". Finalmente, concluyó diciendo que "a él le costó, pero cuando él sintió la libertad de poder dormir solo, empezó a disfrutarlo y así llevamos un montón de años".

