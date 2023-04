"Lo reconoció a él y a su madre": Gigi Martin cuenta detalles sobre el momento en que despertó hija de Mauricio Flores

21 abr. 2023 - 09:15 hrs.

El comediante Gigi Martin entregó detalles sobre el emocionante momento en que Danika Flores, la hija de su colega Mauricio Flores, despertó tras más de 20 días hospitalizada.

El lunes 27 de marzo, la joven, de 25 años, ingresó a una clínica de la capital, producto de un accidente cerebrovascular. El diagnóstico: una trombosis venosa cerebral.

Este jueves, Mauricio Flores contó, mediante un video publicado en Instagram, que su hija había despertado y agradeció todas las muestras de apoyo y oraciones durante estas semanas.

"Lo reconoció a él y a su madre"

En conversación con LUN, Gigi Martin, compañero de Mauricio en la icónica dupla "Melón y Melame", se refirió a las conversaciones que ha sostenido con Flores.

"Para él esto ha sido super difícil y ahora estaba feliz porque su hija había despertado. Me expresó toda su alegría por haberle tomado la mano y que ella lo hubiera reconocido a él y a su madre. Me dijo que no la había notado con secuela", confesó Martin.

El humorista también reflexionó que "lo peor para un padre es ver a un hijo postrado sin poder hablar, con la incertidumbre si va a despertar o no. Por eso estamos tan contentos de que haya despertado la Danika".

Mauricio retomaría las presentaciones

En el plano laboral, Mauricio Flores se dio el tiempo de agradecer a los empresarios que le han permitido reagendar los compromisos que tenía programados, debido a la situación familiar que enfrenta.

Asimismo, valoró que sus compañeros Gigi Martin y Paty Cofré, con quienes realiza shows, lo hayan apoyado en las suspensiones.

Al respecto, Martin indicó que al parecer Mauricio retomaría los shows este fin de semana en Melipilla. "Hay que generar lucas porque el sistema de salud en este país es horrible", sentenció.

