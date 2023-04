"Me aburrí de explicar": El descargo de Maura Rivera con sus seguidores después de su mudanza a Miami

22 abr. 2023 - 18:00 hrs.

Con una visa de talento, Maura Rivera y Mark González trasladaron a toda su familia a Miami. La bailarina ha compartido en sus redes sociales el proceso de mudanza de sus vidas, incluidas sus mascotas, al sur de Estados Unidos.

¿Por qué dejó el país?

Según contó la ex participante de "Rojo" en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), fue después de unas vacaciones a Miami que la idea de trasladarse a la soleada ciudad surgió.

Es que la bailarina ya no se sentía segura en Chile y considera que en Estados Unidos el problema de la delincuencia no es similar a la situación nacional.

"Donde vivíamos (Lo Barnechea) estaban pasando muchas situaciones súper difíciles de asaltos y robos. Yo ya no soy sola, tengo dos niños y vivir con miedo, no poder salir tranquila, igual es tema. Acá las casas no tienen rejas", contó a LUN.

En un par de meses consiguieron una visa de talento, la que les permite permanecer en el país norteamericano durante tres años, pero esperan poder "sacar la residencia".

Instagram @maurarivera27

"Me aburrí de explicar"

Ahora, casi toda la familia se encuentra instalada en la casa de dos pisos, 5 habitaciones y un gran patio con piscina. Pero los seguidores de Maura no pudieron evitar notar la ausencia de algunos integrantes del clan.

Luego de subir videos en los que se ve a "Black", el pastor alemán que tienen de mascota, arribar de manera segura al nuevo hogar, parece que los usuarios de Instagram se agolparon en la red social de la ex "cocotera" para consultar por sus otros animales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mark Gonzalez (@markgonzalez11)

En una historia de Instagram, en la que publicó solo texto, dio a conocer su molestia.

"Increíble que lo más me han preguntado es por mi otro perro y mis gatos. Me aburrí de explicar, en serio, pero acá les paso un video para que ojalá no me sigan preguntando lo mismo", escribió. "¿Cómo sería posible traerse solo a uno y a los otros dejarlos?", cuestionó.

Luego publicó ese video en que se ve a sus dos gatos y el segundo perro de la familia, "Simba", en sus maletas de viaje, a punto de abordar un avión junto a la madre de Mark González y la cuñada de Maura, quienes los visitarán unos días.

Revisa las historias publicadas por Maura Rivera:

Instagram @maurarivera27

Instagram @maurarivera27

