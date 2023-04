El secreto que Anita le pidió guardar a Tere en "La Ley de Baltazar"

20 abr. 2023 - 21:59 hrs.

No son buenos momentos para Anita (Fernanda Salazar), quien sigue con problemas en medio de su tratamiento por el cáncer que padece, en "La Ley de Baltazar".

En el reciente capítulo, la joven madre del pequeño Matías, manifestó síntomas de dificultades médicas, algo que pidió esconder a su amiga Teresa (Victoria De Gregorio), para así no preocupar al resto.

"Por favor, no digas nada"

Mientras ambas compartían un momento juntas, con Anita en cama producto de lo debilitada que la deja el tratamiento, Teresa notó que su amiga no estaba bien.

"Parece que tengo tercianas", manifestó mientras se recostaba aún más, ante lo cual Tere le dijo que podían llamar a Gabriel (Simón Pesutic), quien es su pareja.

Ante esto, Anita se negó rotundamente, asegurando que "se me va a pasar. Todo el tiempo me pasan cosas, me siento mal y los doctores me dicen que se me va a pasar".

Tras medir su temperatura, Tere le aseguró que estaba con fiebre muy alta, a lo que la joven que padece cáncer le pidió que "por favor, no digas nada. Te lo pido".

"La Ley de Baltazar" se emite de lunes a viernes a las 20:00 horas, solo por Mega, y cuyos capítulos puedes revivir en MegaGO.

