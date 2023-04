"Si le molesta algo mío, por favor, no me siga": Laura de la Fuente responde a críticas tras desfile de modas

18 abr. 2023 - 20:00 hrs.

La influencer Laura de la Fuente participó en su primer desfile de modas, luego de haber sido invitada al lanzamiento de la nueva imagen de una marca de ropa nacional.

La estudiante de ingeniería comercial publicó un video en su cuenta de Instagram sobre lo que fue ese momento y recibió una serie de críticas, entre quienes apuntaban a que su participación en el evento se debía por ser la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente; mientras que otros aludieron a sus pecas y forma de caminar.

"Si le molesta algo mío, por favor, no me siga"

Los comentarios no dejaron indiferente a la joven de 18 años, quien alzó la voz ante los comentarios de quienes la siguen.

Mediante historias de la mencionada red social, Laura comenzó agradeciendo toda la buena onda que recibió en su primer desfile, para luego referirse a las críticas.

Instagram Laura de la Fuente

"Respecto a los comentarios negativos que siempre llegan, me dio mucha pena que tanta gente no haya podido entender el propósito de este desfile, que era que cada cual pudiera rescatar sus bellezas únicas, sus cualidades que los hacen únicos y los distinguen a los demás, porque todos somos distintos. Es poder resaltar eso que uno tiene, que es único y hacerlo su sello", dijo.

La joven continuó su reflexión indicando que: "No solo porque lo comenten a través de un computador o una pantalla, le llega a un computador, somos personas con sentimientos".

Laura también preció que "en este minuto estoy súper conforme con mis pecas, con la forma en la que camino, con la forma en la que soy, soy yo, y qué pena si a alguien no le gusta, pero es para que ojalá puedan tener un poco de conciencia porque son comentarios que pueden afectar".

Finalmente, la influencer realizó una sincera petición a sus seguidores: "Les voy a pedir que si son de esas personas que les molesta mi forma de caminar, les molesta mis pecas o algo mío, por favor, no me siga, es súper simple".

Instagram Laura de la Fuente

En esa línea, añadió que "si les aparece un video mío sáltese el video. No tiene que tomarse el tiempo de ver mi video y además comentar algo. ¿Para qué? Evítese el tiempo y no me siga no más".

Para concluir, Laura de la Fuente señaló: "Ojalá que cada cual pueda encontrar esas cualidades únicas que tiene y resaltarlas, porque todos somos únicos".

