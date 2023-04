"¿Por qué tanta rabia en tu corazón?": Angélica Castro defiende a su hija Laura de la Fuente tras críticas

17 abr. 2023 - 19:00 hrs.

La influencer Laura de la Fuente participó en su primer desfile de modas, tras haber sido invitada al evento de lanzamiento de la nueva imagen de una marca de ropa nacional.

La estudiante de ingeniería comercial realizó un video compilado de lo que fue ese día y agradeció la oportunidad que le dieron.

"Muchas gracias @corona_chile por la oportunidad de desfilar por primera vez! Qué experiencia más increíble, es increíble mirar atrás en el tiempo hace un año, en donde esto se veía más lejano que un sueño y ahora es realidad", escribió en el posteo.

La publicación no quedó ajena a los comentarios de los seguidores de la joven y, mientras algunos la felicitaron, otros apuntaron a que el logro sería netamente por ser hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente.

Angélica Castro salió a defender a su hija

Uno de los comentarios que dejó la publicación, fue el de una usuaria que le efectuó una consulta a Laura.

"Hola, solo es una pregunta. Qué piensas tú que te inviten a estos tipos de eventos por inteligente, bonita, ¿o por ser hija de? Solo puede ser solo una opción", escribió la internauta.

La consulta no dejó indiferente a Angélica Castro, quien le respondió a la usuaria.

"¿Por qué tanta rabia en tu corazón? Claramente no tienes idea por todo lo que ha pasado y se ha levantado en un año...", indicó Castro.

La presentadora de televisión también añadió: "No sé cuántos años tienes tú, pero te recuerdo que ella tiene 18! Te envío amor y luz a tu corazón, y ojalá no te aparezcas de nuevo por acá, si es para tirar tanta basura absurda!".

La usuaria volvió a responderle a Castro y escribió: "¿Por qué rabia? Solo fue una pregunta, le han realizado preguntas muy malas a su hija y no reclaman, además son personas públicas, si no quieren que les pregunten cosas, no tengas RR.SS. y se acaba el problema".

