"Estás protegido y tranquilo": Maura Rivera se sincera sobre los motivos de su mudanza a Miami

18 abr. 2023 - 10:00 hrs.

La bailarina Maura Rivera junto a su esposo, el exfutbolista Mark González, y sus dos hijos, de 8 y 11 años, dejaron su casa en Santiago para mudarse a Miami, en Estados Unidos.

El matrimonio vendió la vivienda que tenían en la comuna de Lo Barnechea, pero se quedaron con una propiedad en Viña del Mar, la cual opera como centro de eventos.

Ir a la siguiente nota

Además, esta semana, las cuatro mascotas de la familia, dos perros y dos gatos, arribarán a tierras norteamericanas para acompañarlos en esta nueva aventura.

"Estás protegido y tranquilo"

La bailarina, en conversación con LUN, reveló los motivos que los llevaron a mudarse hasta Palmetto Bay, en el sur de Miami.

"Queríamos un cambio de vida, una nueva aventura. Mark tenía ganas de emigrar hace tiempo, pero yo no estaba segura porque teníamos nuestra vida armada en Chile. Me costó más tomar la decisión. No fue fácil, pero nos gusta Miami porque las cosas funcionan bien, estás protegido y tranquilo", indicó.

En esa línea, la exchica "Rojo" también ahondó en que "lamentablemente mucha gente se está yendo de Chile porque no hay seguridad y sí mucha delincuencia. Donde vivíamos estaban pasando muchas situaciones superdifíciles de asaltos y robos. Yo ya no soy sola, tengo dos niños, y vivir con miedo, no poder salir tranquila, igual es tema".

Si bien en Chile nunca vivieron un portonazo, encerrona o asalto, "siempre estaba con el miedo, no lo puedo negar (...) Uno está esperando que no te pase algo porque a alguien del entorno sí le ha pasado algo, eso tampoco es sano".

En cuanto al tema de la seguridad, contó que "acá las casas no tienen rejas, si se te queda algo sabes que no te van a robar".

Más en detalle, relató que la vivienda donde residen "no tiene rejas, solo hay en el patio para que no se escapen mis mascotas. El condominio es precioso y tiene un club. Es muy tropical, hay pavos reales, ardillas y muchas lagartijas dando vueltas, además de palmeras. El otro día teníamos una iguana rondando por la piscina. Todas las calles son lindas, no hay basura, todo es verde".

Otro de los temas que los motivó a irse a Miami fue el inglés. "A mí hoy me hace mucha falta, Mark nació en Sudáfrica, así que habla perfecto. Es un gran regalo darles la posibilidad a mis hijos de ser bilingües", acotó.

Mark y Maura lograron migrar a Estados Unidos gracias a la visa de talento, la cual tiene una duración de tres años, pero su objetivo es obtener la de residencia.

Todo sobre Famosos chilenos