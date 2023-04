"Destruí a mi familia": Raquel Argandoña recordó la "locura de amor" que marcó su vida para siempre

14 abr. 2023 - 20:00 hrs.

La celebridad chilena Raquel Argandoña recordó una de sus grandes "locuras de amor" que hizo en su vida, la cual terminó rompiendo la familia que había construido con el abogado y padre de sus dos hijos, Hernán Calderón Salinas.

Sin mencionar directamente con quién había cometido esa locura, se conoce que Argandoña se refería a Óscar "Lolo" Peña, con quien tuvo un romance fallido durante su juventud y que se concretó años después, cuando ambos eran adultos y ella ya estaba en pareja.

"Destruí a mi familia"

En un programa de TV+ emitido durante este jueves, los panelistas se encontraban conversando sobre las "locuras" que han hecho por amor. Al ser consultada, Raquel primero negó haber realizado alguna, aunque luego recordó que fue amante de Óscar.

"Engañé al padre de mis hijos (...) destruí a mi familia", señaló, sin entrar en mayores detalles sobre su historia de amor con el "Lolo".

La historia de amor entre Raquel y "Lolo" Peña

Esta vez Raquel Argandoña no quiso hablar sobre su romance, no obstante, ya lo ha hecho en ocasiones anteriores.

En el extinto matinal "Bienvenidos" una vez contó la historia de su amorío con Peña. "Yo con Óscar nos íbamos a casar (años 80). En esos tiempos nosotros solo pololeábamos, las parejas no intimaban (...) se esperaba hasta el matrimonio para consumar", indicó en 2017, reconociendo que el matrimonio entre los dos no se hizo, pese a su compromiso, ya que él le fue infiel.

Ya en los años 2000, Peña reapareció en su vida. "Yo estaba en Pelarco y Óscar viene porque traía artistas al Festival de Viña. Se encuentra con Alejandro López y Pato Araya, que organizaban la parte estética del Festival, y Óscar les dice 'y qué es de Raquel'", rememoró, dándole ellos como respuesta que en ese entonces era la alcaldesa de dicha comuna.

Foto de archivo de Raquel Argandoña y Lolo Peña

Raquel se entera gracias a sus amigos que Óscar Peña se encuentra en Chile y que quiere verla, a lo que ella accedió. "Yo me acuerdo de que le comenté a Hernán y me dijo 'por qué no lo invitas al campo, sería entretenido'. Yo dije 'este está loco'", recordó.

Finalmente el encuentro entre Óscar y Raquel se dio en Santiago, comenzando allí una relación furtiva durante meses. De hecho, Argandoña confesó que hasta se consiguió un campo en Pelarco para poder verlo allí.

"Como no habíamos intimado, faltaba concretar. Y yo creo que el reencuentro fue concretar. Eso fue. Intimamos primero en Santiago", reconoció, siendo atrapada posteriormente por unas fotos que vio Hernán Calderón, en las que aparecía junto a "Lolo" Peña, y ella las había guardado en un velador.

